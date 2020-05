Geen carnaval. GEEN HUISHOUDBEURS. Geen Zwarte Cross. Geen EK Voetbal en dus ook geen rondvaart door de grachten. Geen Nijmeegse Vierdaagse. Geen toeterfestival voor Selcuk Öztürk. Geen Slayerconcerten voor GU. Geen Bommen Berend. Geen Tilburgse Kermis. Geen F1 in Zandvoort voor Okamoto. Geen Ajax - Feyenoord. Geen Uitmarkt. Geen Zomercarnaval. Geen Amsterdam Open Air. Geen IFFR. GELUKKIG OOK GEEN GLAZEN HUIS (o wacht). Geen Canal Parade. Geen concerten van René Karst. Geen Dam tot Damloop. Geen AutoRAI. Geen Pinkpop, geen Oerol, geen Appelpop, geen Mega Kermis in Uden. Geen intocht van Sinterklaas. Geen GLOW. Geen Marinedagen. Geen schaakkampioenschappen voor Ronaldo. Geen Sneekweek. Geen Marathon van Rotterdam. Geen Dicky Woodstock. Geen vreemdgangersborrel met minnaressen van Marco Borsato. Geen Bloemencorso Zundert. Geen Luchtmachtdagen. Geen Marinedagen. Geen Boekenmarkt in Deventer. Ook geen Dickens Festival in Deventer. Geen EO-jongerendag voor Spartacus. Geen boeren op het Malieveld. Geen Libelle Zomerweek. Geen kaatsen in Friesland. Geen woning. Geen Kroning. Geen korfbalfinale in Ahoy. Geen Toppers in Concert. Geen TT Assen voor Mosterd. Geen Parade. Geen Lowlands. Geen Varend Corso. Geen Koningsdag. Geen start van wielerwedstrijden. Geen Parkpop. Geen Havendagen. Alweer geen Reaguurdersterugkomdag GeenStijl. Geen Breda Jazz. Geen Prittfest. Geen kermis in Roosendaal. Geen oogstfeest. Geen Leidens Ontzet. Geen Winterland Oss. Geen Brandersfeesten. Geen Noorderzon. Geen Oktoberfeesten. Misschien wel Rock Werchter voor Van Rossem, want dat is in België. Maar geen Prinsengrachtconcert. Geen kampioensfeest Feyenoord op de Coolsingel. Niet aansluiten in de rij voor de Peter R. de Vries 500. Allemaal niet tot er een vaccin is. Gaaaaaaaaaaaaaaaaaap.