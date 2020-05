1.4 miljoen keer bekeken filmpje van Nigel Farage in Pett Level, East Sussex (maps) aan de overkant van Calais. Ome Nigel beklaagt zich over de asielinstroom van ongeveer 100, die wekelijks illegaal de UK binnenkomt, en dat zijn de mensen die wel geteld zijn. In april waren het er in totaal 475, een record. None of the migrants are being tested for coronavirus and are instead being observed for symptoms, the Home Office has confirmed.

Paar dagen later reist Farage af naar Dover, Kent (aan de overkant van Nederland) want ook daar golft de illegale asielinstroom met ongeveer heelveel per week de UK binnen. Kun je wel allemaal heel dom of intelligent in lock down zitten, als er dagelijks van die drijvende petri-schaaltjes met illegale corona-hoesters het land binnenkomen, krijg je de curve nooit omlaag.

Je zou toch zeggen dat ze daar in Engeland massaal gaan applaudisseren en met pollepels op pannen gaan slaan uit solidariteit met Nigel Farage die waarschuwt voor dit enorme gevaar. Maar nee. Meneer Farage krijgt op z'n falie wegens maling hebben aan #StayHome en niet-essentieel reizen. Dat land...