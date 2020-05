Van farce op farce op farce

Het begon met die zogenaamde groepsimmuniteit opbouw (weet u nog?) in combinatie met een intelligente lockdown, dat basaal betekende geen lockdown en zeker niet intelligent.

En modat door het falen van de overheid ook nog eens een enorm tekort is aan mondkapjes - gaan we dat niet toegeven en sorry zeggen - nee dan gaan we als Nederlandse overheid zeggen dat ze gevaarlijk kunnen zijn bij gebruik door het onwetende volk... u weet wel dat volk in die intellgiente lockdown.

Over een jaar 3-5 kijken we hierop terug en dan concluderen we met zn allen "wat een godvergeten incompetent leugenachtige bestuurlijke puinhoop was het toch"