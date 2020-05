Want we vinden ze geweldig. Bedankt, FLEA. Drie jaar geleden al in The Guardian dus die zouden we vaker moeten lezen. Voice of Baceprot heten ze. Een soort K3, maar dan volwassen ipv infantiel voor hun leeftijd. Onderstaand Master of Puppets, bovenstaand een eigen nummer (volgens reacties een unaniem belachelijk groot succes), en na de breek een zeer verdienstelijke Guerrilla Radio van Rage Against The Machine. De covers worden wel steevast een aantal bpm sneller gespeeld, er zal wel iets in het water zitten daar. Hip/funk metal, noemen ze hun eigen genre.

Ze zijn alledrie fantastisch hoor, maar die bassiste Widi Rahmawati springt er toch wel echt uit, en uiteraard nailde ze RHCP's Around The World vier jaar geleden ook gewoon, ook al keken er maar 15 mensen. Aan de vocals moeten we even wennen, maar ze is een geweldige gitariste, en het is nou niet alsof ze het makkelijk hebben daar in west Java. "Indeed, Satia [hun muziekdocent, red.] has received threatening phone calls pressuring him to break up the band, while religious leaders have tried to obstruct VoB’s concerts – in one case pulling out the power cord to cut the sound." Een behouden vaart op eigen kompas, dames!

Master of Puppets, soort van

Guerrilla Radio - Rage Against The Machine

Total champ Widi Rahmawati

Shout out naar deze andere totale kampioen

En als we toch bezig zijn: @FersiFarah uit Tunesië doet Nothing Else Matters

Throwback naar Egypte 2010