Dit is een gevolg van gebrekkig natuurkunde onderwijs.

Je ziet ze op TV galmen. Ja, maar het is 26 GHz. Alsof een frequentie leidend is voor de hoeveelheid blootstelling. *facepalm* Als we de frequentie nog verder verhogen krijgen we geen röntgenstraling, maar zichtbaar licht. Voor het gezondheidseffect is de hoeveelheid energie leidend Die is lager bij 5G dan bij 4G, laat ik dat uitleggen.

Ten eerste is een zendsysteem dat veel energie nodig heeft, ongeschikt in een kleine smartphone. Tenzij je er een autoaccu als energiebron in wilt proppen. Energie die het lapje lichtgevend communicatiemiddel niet ingaat, kan er ook niet uit.

Ten tweede is 5G veel meer gericht op de ontvangende telefoon dan 4G, 3G en 2G. Tegenstanders hebben het gevoel gericht bestraald te worden. Nee, dat is voornamelijk de klant die belt. Het is juist fantastisch dat je met richtantennes niet doelloos in alle richtingen zend, en op die manier 99% onnodig bestraald.

Ten derde, als je een 5G systeem ontwerpt, en je hebt een berg handsets aan klanten verkocht die allemaal onnodig 10x zo hard zenden, verhoog je voor de groep de ruis ook met bijna zo`n factor. De signaal ruisverhouding verbeterd niet, dus je verstookt onnodig energie zonder beloning in extra communicatiemogelijkheden.

Te veel zendvermogen hebben we niet bij 4G en 5G. Dat zit ingebakken in de aard van de techniek, de draagbaarheid van de smartphone en hoe die gebruikt wordt. Dat mensen de telefoon niet meer tegen de schedel houden is echt gezondheidswinst op dit vlak.

Er zijn twee technieken in het bijzonder die gelukkig niet meer gebruikt worden. De eerste is de dect telefoon. Daar zaten mensen met 2 Watt continu tegen hun schedel aan. 5G gaat over 2 Watt op een toren die 60 tot 600 meter van je afstaat, als je ervoor kiest contact te maken met een 5G telefoon. Anders staat het uit. sciencebasedmedicine.org/5g-is-coming...

Vergelijk dat even met de 500 kilowatt (500.000 Watt) korte golf zender die in Zeewolde stond. nl.wikipedia.org/wiki/Kortegolfzendst... Of de oude illegale mobiele telefoons die werden verkocht met tientallen kilometers bereik. Die zenden 100x zo ver, met dus 10.000 keer zo veel vermogen. www.youtube.com/watch?v=7ZA6d6T0z9Q

Sorry, maar het vermogen was in het stenen tijdperk stukken hoger, daar hadden we de gezondsheidseffect allang moeten zien.

Diezelfde gedachte zie je ook in pogingen buitenaardeleven te ontdekken. Beschavingen hebben eigenlijk maar een korte periode dat ze echt hard uitzenden. Ervoor hebben ze de radio niet uitgevonden, erna wordt radio`s zo efficiënt dat het vermogen te laag ligt en digitaal versleuteld zodat het op ruis lijkt.

De belangrijkste gezondheidsrisico`s van het moderne westerse leven zijn: virusoverdracht door overbevolking, overgewicht, diabetes, gebrek aan beweging, vetzucht en mentale problemen door een informatieoverschot. Die hebben allemaal een correlatie met de uitvinding van internet, maar dat is geen causatie.