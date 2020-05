Zo raar is dat niet, volgens de officele coronateller zijn er 5.000 mensen overleden aan corona. Wist je dat er ongeveer net zoveel mensen overlijden aan een valpartij (van de trap bijv.), 4 628 overleden in 2018 aan een val incident. Het mooiste is, we zijn 7 weken verder en de kranten schrijven nog steeds pagina's vol met corona of corona gerelateerde zaken. Terwijl op andere gebieden net zoveel doden (of meer) totaal geen aandacht krijgt (al jarenlang).

En ja, dit lage dodental komt ook door het ingrijpen van de overheid. Maar tegen welke prijs, veel bedrijven hadden het nog steeds moeilijk door de crisis van 2008 en de globalisatie. De mondiale inkomen heeft nooit kunnen profiteren van de economische groei en Rutte beloofde ons nog tot vorig jaar dat wij hiervan wel zouden profiteren. Nu kan dat niet meer, nou is het te laat. Maar de mondiale inkomers zullen wel de crisis betalen, dat gaat gewoon gebeuren! De mensen aan de top zullen weer als eerste hun bonus krijgen (KLM topman had geen geduld, maar moet toch even geduld hebben tot na de coronacrisis).

De werkelijkheid is dat we langzaam in een 3de wereldland veranderen. We hebben (nog steeds) een tekort aan beschermend materiaal voor onze zorgmedewerkers en krijgen (daarom) van andere landen gratis materiaal opgestuurd. Dit soort dingen is typisch voor een 3de wereldland! Mensen die roepen dat dit een uitzonderlijke situatie is met een wereldwijd tekort, gelul! Nederland verandert langzaam in een 3de wereldland, je kan de signalen negeren of wegkijken maar dat verandert niks aan de situatie. We maken onszelf kapot, miljarden uitgeven voor KLM (en straks ook booking.com), op de zorg moet uiteraard wel bezuinigd worden en dit gaat ook weer gebeuren na de crisis (let maar op!). Miljarden uitgeven voor een groen beleid om te verduurzamen en de uitstoot te verlagen, en op papier zal de resultaten dendert zijn en zullen de kranten en Den Haag hiermee zwaaien omdat dit past in hun politieke papieren werkelijkheid.