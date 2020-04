U gaat vandaag natuurlijk wél gewoon een paar (honderd) bier naar binnen timmeren. 't Is derhalve wachten op de berichten over drukte in de straten, drukte op de pleinen en drukte in de parken, de hysterische reacties van de burgemeesters en de eerste foto's van de Twitteraars die 7,50 extra volgers komen halen met hun verraadfoto's. Maar toch: andere jaren had u inmiddels, gewapend met een heupfles oranjebitter, dertig verschillende versies van de lp 'James (over)Last op Klompen' bij elkaar gescharreld op de vrijmarkten, om de boel later ritueel te verbranden, alvorens een dag later wakker te worden met in het achterhoofd die ene vraag: wat is er gisteren in godsnaam gebeurd? Enfin, vandaag zitten we (niet) binnen, en dat levert mooie plaatjes op. Leve de rust. Hoera. Hoera. Hoera.

Vorig jaar - Wel veel mensen op straat

Dit jaar - Niet veel mensen op straat

Dit jaar - Niet veel mensen op straat

Dit jaar - Niet veel mensen op straat

Dit jaar - Niet veel mensen op straat