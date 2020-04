En zo krijgt de EU het voor elkaar om Europeaanse volkeren tegen elkaar op te zetten, terwijl dat nu toch juist niet de bedoeling was van dat hele kutproject. U trekt de portemonnee en er wordt 540.000.000.000 euro (€540 miljard) naar het zuiden overgeboekt. Allemaal voor coronanoodmaatregelen, ook al zal dat natuurlijk een uitermate rekbaar begrip blijken straks. Het maakt ook allemaal niet meer uit eigenlijk hè, dat geld. Abstracte cijfertjes ergens op een ECB-schermpje. We drukken het wel bij geen gezeik iedereen rijk. Merkel benadrukt dat het geen coronabonds zijn en er dus geen sprake is van gedeelde schulden. Maar die inleg zien 'we' nooit meer terug natuurlijk, behalve in exporten naar zuidelijke landen die we zelf een beetje koopkracht hebben gegeven. En dit alles is natuurlijk nog los van dat doodenge EU-marshalplan van 1 BILJOEN, "funded by Europe", waar het Europarlement (na breek) en de Europese Commissie om staan te trappelen.

