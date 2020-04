En die zak geld zou dan "fully owned and operated by the [European] Commission, which in turn would be accountable only to the European Parliament." Ah, ja. 'verantwoording' aan het Europese 'parlement', die kennen we. En dan is het voorstel ook nog samen geschreven met, forgive us for uttering this word, een Spanjaard.

De biljoen is bedoeld als een fonds "to ensure an economic recovery after the pandemic", en zou in tegenstelling tot eurobonds niet neerkomen op het noorden dat garant staat voor de zuidelijke schuldenlast. In plaats van Europese staten zou de Europese Commissie zélf obligaties op de markt brengen, iets dat volgens Guy erg aantrekkelijk is voor investeerders wegens de impliciete steun van de ECB en "and the Commission’s AAA rating". Nu wisten wij niet dat de Europese Commissie zelf al een kredietrating had. De EU heeft een kredietrating, maar dat is niet helemaal hetzelfde.

"Northern Europeans would not be assuming responsibility for southern Europeans’ debt. Financing from the annuity would go toward a strictly European plan that is designed to serve all Europeans’ interests." Nou, in Nederland worden staatsobligaties uitgegeven door het agentschap van het Nederlandse ministerie van Financiën. En Guy kennende, is ook dit weer weinig meer dan een cynische opstapje de Europese Commissie een soort eigen Europees ministerie van Financiën te maken.

Weet je, helemáál begrijpen doen we het niet, maar we zijn wel tegen.

28 september, 2011