Het woord 'behang' is van toepassing om de volgende reden:

Het nummer borduurt op een soort voortkabbelend patroon van steeds herhalende elementen. Net als bij behang. 500 keer hetzelfde. Ook springt er niks uit als in 'man, die uithaal op minuut 2 is echt sterk'. Er is dus geen 'centrum'. Behang heeft ook geen centraal punt. Ook behang strekt immers uit zonder begin, midden en eind. Behang heeft net als dit nummer geen 'opbouw'. Als in: hier een dal, daar een berg. En tenslotte heeft ook behang geen 'storende elementen'. Geen knalcontrasterende vloekende kleuren. Behang is een visueel product maar juist niet bedoeld om naar te kijken. Het is bedoeld om omhéén te kijken. Er is geen enkele reden om bij dit nummer te gaan zitten luisteren met de intentie 'eens even horen waar het over gaat'. Er wordt geen verhaal verteld. Het schreeuwt geen emotie. Het nummer mijdt boosheid, angst, geilheid, blijheid, schrik, avontuur. Het nummer is eigenlijk een soort van muzikale prozac. Lekker even niks.