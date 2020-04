Verdorie, we hadden net zo'n zin om met de poten in de klei een boel opdrinkbier weg te slaan alsook gezelligheid te happen op de Zwarte Cross. Streep erdoor. Nu zitten we met de kaarten. Voor alle Lowlanders die van de laatste restjes van hun zuurverdiende stufi moesten kiezen tussen een witbrood + een krat bier of een festivalticket, en kozen voor het festivalticket, onderaan een handig overzichtje wat je kan doen met je tickets.

Scheelt je weer wat uitzoekwerk, en we mailden ook nog even met Kees Lamers van de VNPF, de branchevereniging van de poppodia en -festivals. Hij raadt aan je aangeschafte tickets toch vooral te bewaren en de festivals de tijd te geven de schade in kaart te brengen: "Om de schade te beperken hebben festivals het liefst dat je je ticket bewaart om later alsnog te genieten, en dat je geen refund vraagt. Stel het je eens voor: die eerstvolgende editie. Dat kan haast niet anders dan het meest grandioze feest worden waar je ooit bent geweest! Maar mocht je willen refunden, dan heb je daar wel recht op", aldus Lamers.

Als je de stuivers kunt missen, gewoon lekker de tickets op zak houden. De schade voor de branche is immers enorm, schrijft hij: "Naast de grote, bekende festivals zijn er meer dan duizend andere mooie festivals. Geen festivals deze zomer heeft gevolgen voor artiesten die niet kunnen optreden, voor de organisator zelf, de tentenbouwers, geluids- en lichttechnici, fotografen, beveiligingsbedrijven, tientallen andere toeleveranciers. Schattingen hebben het over tienduizenden banen en een miljardenverlies. Als festivalgangers massaal hun geld terugvragen vergroot dat de problemen. Bewaar dus vooral je ticket! Ga voor meer info naar de website www.bewaarjeticket.nl; een campagne die we samen met andere partijen hebben gelanceerd."

Zwarte Cross, 16-19 juli

Helder, duidelijk en geen omwegen bij het grootste festival 's lands: reeds aangeschafte kaarten blijven geldig voor de Zwarte Cross 2021. Kaarten inleveren voor geld kan ook, maar dat gaan we natuurlijk never doen. In 2021 zijn we er. Gewoon. Weer. Bij.

Lowlands, 21-23 augustus

Nou laffe centenverzamelaars die voor het eerst een met HEMA-worsten doorspekte legendarische Lowlandsnacht zouden gaan beleven, jullie hebben mazzel. Refunden is mogelijk, maar als je de knaken kan missen, houd je kaartje dan vooral bij je voor de editie van 2021. Ook dan is de Bravo zweterig. Omzetten in tegoed voor een ander concert of evenement (van Mojo) kan ook, mocht je de Lowlandsleeftijd ineens zijn ontgroeid.

Pinkpop, 19-21 juni

Slapen doe je maar op Pinkpop! Nou komt dat even goed uit, want ook volgend jaar kun je lekker bijtukken met je reeds aangeschafte tickets. Nog geen duidelijkheid over een refund. De grote leider kampte met corona dus die is ook effe zoet met andere dingen.

Refund-rechten van overige relevante feesten & festivals na de breek!

Best Kept Secret, 12-14 juni

Aangeschafte tickets blijven geldig voor Best Kept Secret 2021. Nog geen duidelijkheid over de andere kaartopties: "Door de ontstane drukte willen we je verzoeken om deze informatie af te wachten: we hebben de tijd nodig om dit uit te werken."

Concert at Sea, 25-27 juni

Hadden we net 900 sympathiekaarten aangeschaft om Bløf een keer live in actie te zien. Moeten we wachten tot volgend jaar: aangeschafte tickets blijven geldig voor Concert at Sea 2021. "De hoofdkoper van de tickets ontvangt binnen een week een mail met meer informatie over tickets en restitutiemogelijkheden." De komende tijd ben je veroordeeld tot het gammele strandhuis, jezelf verzuipen in de drank van je vader.



Defqon.1, 26-28 juni

Aangeschafte beuk & rag-tickets blijven geldig voor Defqon 2021. Binnen een maand krijgen kaartkopers mail over andere mogelijkheden.



Awakenings, 27-28 juni

Nog even geen duidelijkheid wat je met je pillen tickets moet doen. "All ticket buyers will receive an email with more info about the options within 24 hours."



Rock Werchter (B), 2-5 juli

Vaagheid alom in Belgenland. "Hoogst waarschijnlijk blijven de tickets geldig voor de editie van 2021", zo luidde een informatiemail van de Belgische Ticketmaster. Een eventuele refund wordt mogelijk een flink karwei: "Een terugbetaling zal mogelijk ook aangeboden maar hiervoor zal er wel een duidelijke reden met een ondersteunend document door de klant moeten gegeven worden vooraleer een terugbetaling wordt uitgevoerd." NOU, lekker dan.



Down the Rabbit Hole, 3-5 juli

Tickets blijven geldig voor Down The Rabbit Hole 2021. "Op dit moment werken we samen met Ticketmaster aan de technische afhandeling van de tegoeden en refunds. We hebben hier wat tijd voor nodig en hopen hiervoor op je begrip."



North Sea Jazz, 10-12 juli

Aangeschafte tickets voor jou en je oma blijven geldig voor North Sea Jazz 2021. "Tickets blijven geldig; alle kaartkopers ontvangen hierover een mail met gedetailleerde informatie." Geen informatie over refund.

Into the Great Wide Open, 27-30 augustus

Nog geen duidelijkheid over een volgend jaar over het laidback gebeuren op het prachtige eiland Vlieland, als er al een volgend jaar komt: "Dat gezegd hebbende, zijn we ervan overtuigd dat we volgend jaar – als dat mogelijk is – weer een mooi festival kunnen organiseren." Hm, die 'als het mogelijk is' klinkt toch wat naar. Alle kaartkopers ontvangen op korte termijn meer informatie.

Mysteryland, 28-30 augustus

Kopers kunnen kaarten behouden voor Mysteryland 2021, maar ruilen voor een voucher of geld terug is ook mogelijk: "You will be contacted via mail within the next days and will be given several option whether to keep your ticket, or exchange your ticket into a loyalty voucher or monetary refund."