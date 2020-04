Vrijdagavond 13 november 2015 werden er in de Bataclan 89 mensen vermoord, een aantal zelfs doodgemarteld. Dit was onderdeel van een reeks aanslagen namens ene allah. Die avond werden daarbij in totaal 123 mensen vermoord, en ook 7 van de 8 ***** ***** ********** ******** ******** **************.

Leidde dat tot rellen en pogroms tegen moslims?

Nee. Want beschaving.

En erger nog, we beginnen aan die vele tientallen aanslagen per jaar te wennen. Moslims die niet-moslims vermoorden in naam van die allah, horen tegenwoordig bij het straatbeeld in West Europa. Net als auto's en rotondes. En net als moslims die niet-moslims "gewoon" beroven, mishandelen, verkrachten of vermoorden. We accepteren en gedogen het allemaal, in naam van debiele excuses over etnisch geprofileerde keukentrapjes die door hun te lage suikerspiegel geen stageplaatsen konden krijgen.

Ik wordt hier zo lauw van.

- Een crimineel die au au heeft na een confrontatie met de politie?

=> Racisme! Politiegeweld! Dan mogen ze rellen en plunderen!

Het geweld komt altijd maar van een kant.

- Oud vrouwtje bezwijkt aan zware mishandeling tijdens overval?

=> Niks aan de hand, ze ging toch al bijna dood.

- Joodse kinderen geëxecuteerd?

=> Net goed, want Israël is een democratie, en elke jood is een Israëliër.

- Kinderwagen en 86 mensen platgereden tijdens een feestje in Nice?

=> Moslims zijn het echte slachtoffer.

En dit speelt niet alleen in Frankrijk. In elk West Europees land zien we precies dezelfde ellende. Zowel qua dagelijkse allah-terreur als cultuur-marxistische aanmoedigingen.