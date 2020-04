De Onderwijsraad wil kortere vakanties en langere schooldagen om achterstanden wegens corona bij te spijkeren. Over die zogenaamde schoolachterstanden hebben we al het nodige geschreven: maak jullie toch niet zo druk. Een paar weken of zelfs een paar maanden geen stellingen van Fermat oplossen: dat overleven de kiddo's echt wel. We zijn alleen maar bang om van de gebaande paden af te wijken: de CITO-toetsjes en beoordelingsstickers en Toptrajecten en didactisch coachen en bevorderingsnormen en allerlei ingewikkelde begeleidingstrajecten hebben ons improvisatievermogen ingekaderd. De enige oplossing nu is: meer & langer. Maar het verkorten van de zomervakantie: ha ja, dat vinden docenten en de ouders leuk. Die docenten staan zonder een verkorte zomervakantie al vrijwel wekelijks op het Malieveld vanwege te laag salaris, te weinig waardering en te hoge werkdruk. De Onderwijsraad lijkt te denken dat de docenten momenteel op hun reet zitten. Nou, mooi niet. Die zijn razend druk, het is razend hectisch en zij willen ook wel even vrij. Dus als de Onderwijsraad ook vertelt WIE er in de zomervakantie precies voor de klas gaat staan, dan zou dat mooi zijn.

Want die ouders, die weten ook ineens hoe het is om docent te zijn. Die worden knet-ter-tjegek van de thuisscholing en ze hopen dat ze in godsnaam tegen het einde van de zomer nog in alle rust met de pleerol over de Franse camping kunnen banjeren, een beetje bijtanken van een Alle Dagen Heel Druk-kind aan de keukentafel. Voorts: langere schooldagen van 8.00 tot 16.00 of van 9.00 tot 17.00. Geen idee of de Onderwijsraad weleens na pak 'm beet 14.00 uur in een klaslokaal is geweest, maar de spanningsboog is wég. Daar zit gewoon een max aan. Paultje kijkt alleen nog maar smachtend naar Liesje die hij zijn nieuwe mountainbike wil laten zien in het fietsenhok, Ralfje denkt alleen nog maar aan z'n voetbal, Edgar en Haatwin zijn alleen nog maar aan het klieren en Spikeje moet naar gitaarles. Meer & langer, dat gaat 'm ff niet worden. Maar misschien heeft de Onderwijsraad nog meer goede ideeën?