Vroegah hadden wij oranje blaadjes met rekensommetjes erop. In een hangkast. En als je sneller, maar ook beter was dan de rest van de klas, dan mocht je een extra blaadje halen.

En als je daardoor tegen het eind van het jaat door de blaadjes heen was, dan mocht je in een hogere klas nog meer extra blaadjes halen.

De sommen waren wel heel duidelijk. Cijfers en rekentekens en de meester of juffrouw legde uit hoe dat werkte. En je deed je best, of probeerde te doen alsof.

En in de pauze sloeg je gewoon elkaars harses in, of won of verloor je met kinkeren.

Je werd als het ware gewoon getest. Of je misschien een goede vrachtwagenchauffeur zou kunnen worden, een wetenschapper of een directeur. En met die zachte voorselectie was niets mis. want geen mens is gelijk. Het was gewoon helpend en stimulerend.

Lezen we mee '66...?!