Dat hysterische gekrijs over een leerachterstand. Alsof de volledige ontwikkeling van kinderen stagneert als ze een paar weken lang geen tafels kunnen hengsten met als beloning een paardensticker van juf Marieke. Alsof kleine Edgar, voor wie 1+1 momenteel nog 29 is, in de komende weken de kans laat lopen het bewijs te leveren voor de Riemann-hypothese. Laat corona het niet horen, maar de levensverwachting ligt in Nederland ver boven de tachtig jaar. Even niet naar school maakt van je kind echt geen onderontwikkelde primaat. En ten opzichte van wie of wat loopt een kind nou eenmaal een achterstand op? Niet ten opzichte van andere kinderen, want álle scholen zijn dicht. Ten opzichte van rijke kindjes die wel een laptop hebben? Als ze in een paar weken tijd al definitief uit het peloton kwetsbare kinderen zouden demarreren: vroeger (opa vertelt) werden er ook geen laptops gebruikt in het onderwijs. Er is ook in quarantainetijd genoeg te doen, ontdekken en leren voor een kind.

Een kind loopt alleen maar achter op DE TIJD en dan vooral in het hoofd van hun ouders. Omdat er in onze prestatiemaatschappij ooit een tijdspad is uitgestippeld met groepen, klassen, niveaus, beoordelingen en Cito-toetsen, en als er moet worden afgeweken van het pad of er een beetje improvisatie gewenst is schijt iedereen in pure paniek in de pamper. Probeer je kind maar eens een dagje eerder mee te nemen op vakantie, omdat je dan een zwarte zaterdag kunt vermijden. Mag niet van de directeur wegens 'o jee maar alle dingen die hij dan mist'. Nou directeur, hij mist een dag 'bij nummer 7 ligt Dronten' en dat overleeft-ie echt wel. De halve bevolking ligt hele dagen op de bank hersencellen te verbranden, met de ene hand in de broek en de andere hand in een zak Cheetos, een krankzinnige serie over megalomane figuren in een wereld vol TIJGERS te bingen, maar zodra kleine Edgar een paar weken thuis is breekt de hel los. Calm the fuck down, mensen. Lekker je kind eventjes thuishouden. Deze megagriep verslaan is momenteel wat belangrijker dan de tafel van 3.