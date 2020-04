Laten we het over de test hebben. De test is uitgevonden door Kary Mullis in de jaren 80. Hij heeft er in 1993 een Nobelprijs voor gekregen, De naam van de test is de PCR (Polymerase Chain Reaction) test. De test schijnt veel valse positieven te geven. De test is gebaseerd op de versterking van een minuscuul, klein vlekje genetisch materiaal dat afkomstig is van een patiënt die het miljoenen keren opblaast, totdat het kan worden geobserveerd en geanalyseerd. De uitvinder van de test Kary Mullis was behoorlijk kritisch op zijn eigen vinding:

“Quantitative PCR is an oxymoron. PCR is intended to identify substances qualitatively, but by its very nature is unsuited for estimating numbers. Although there is a common misimpression that the viral-load tests actually count the number of viruses in the blood, these tests cannot detect free, infectious viruses at all; they can only detect proteins that are believed, in some cases wrongly, to be unique to HIV."

“The tests can detect genetic sequences of viruses, but not viruses themselves.”