Nou zijn meubelboulevards op 2e Paasdag niet bepaald mijn ding, maar ik bepaal zelf wel wat ik vandaag ga doen. Een overheid die voorlicht en adviezen geeft is prima, maar de keuze is aan de burger of hij die adviezen opvolgt of niet. Dat heet vrijheid, we leven hier niet in China. En hoe serieus die adviezen moeten worden genomen hangt af van de geloofwaardigheid van de regering, en die is wat mij betreft niet bijster hoog!

Eerlijk gezegd geloof ik niet dat al die rigide maatregelen, zoals een samenscholingsverbod, uiteindelijk heel veel verschil zullen maken. Besmet raak je toch wel, vroeger of later. De oplossing zit hem in voldoende testen, maar daar heeft onze ’geweldige’ regering alles verknald. In januari werden alle waarschuwingen weggehoond door de regering, Nederland was zogenaamd voldoende voorbereid en alles was onder controle (inclusief de capaciteit van de gezondheidszorg). Jammer dat veel mensen zo dom zijn om dat niet te zien en nu te dwepen met zo’n faalhaas als Rutte alsof hij zo’n goede crisismanager zou zijn! Maar vreemd is het dan ook niet dat al zoveel mensen zo dom zijn dat ze zich makkelijk angst laten aanjagen en zich laten manipuleren.