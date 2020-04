En wij in de witte tent op zondag maar leren dat Jezus op eerste paasdag is opgestaan uit de dood. Die Jezus speelt óf een luguber uithoudingsspelletje met ons, óf hij heeft zijn paasei bijzonder goed verstopt, want we hebben die knakker nooit meer gezien. Aan Boris Johnson om te laten zien dat hij een stevigere ruggengraat heeft dan Jezus de onzichtbare: de Britse zondagkranten pakken uit met verhalen over hoe Johnson is weggehaald voor de poorten van de hemel voor mooie lullen. Zelf hoorden we Boris alleen maar roepen dat er geen zak aan de hand was, maar vermoedelijk was dat vooral zijn trots. "I remember he always seemed to regard being ill as a form of moral weakness", aldus voormalig journalist en politicus Paul Goodman over Johnson. Op Twitter gaan allerlei Britse journalisten geheel volgens traditie helemaal witte bonen op elkaar vanwege non-nieuws, sensatiezucht en het niet noemen van 980 doden op de voorpagina. Welja, we zijn in ieder geval blij dat die journo's gewoon nog lekker kritisch zijn, op elkaar en op Johnson, want we stonden onlangs in ons eigen digitale café en toen hoorden we iemand roepen dat dat misschien maar helemaal niet meer het geval moet zijn. Beterschap, Boris, lekker romantisch Love Actually kijken, paar kopjes thee en dan komt alles goed!