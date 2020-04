We hebben hier maar eens een Random Getallen Machine neergekwakt want de getallen die u iedere dag rond 14.00 uur hoort van het RIVM slaan toch nergens op. Klik maar een paar keer op 'Generate', bedenk er een persbericht bij en het zal allemaal wel. Volgens het CBS is de coronasterfte in ieder geval 'waarschijnlijk twee keer hoger' dus vragen we ons zo langzamerhand af waarom iedereen en z'n Volkskrant die willekeur nog bij de mensen in het gezicht pusht. We duwen 'm wel weer door hoor, want nieuws, maar de korreltjes zout mag u er zelf overheen strooien.

UPDATE: +1.335 personen besmet, +115 overleden - HET VLAKT AF. Denken we.

Update 1600 uur: Aantal bezette IC-bedden met 33 gedaald naar 1384

Duiding

Vandaag zijn er 225 patiënten als in het ziekenhuis opgenomen (geweest) gemeld. Er zijn 115 personen als overleden gemeld. Deze mensen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van voorgaande dagen vaak nog aangevuld.

De cijfers van de afgelopen dagen passen nog steeds bij het beeld dat de verspreiding van COVID-19 langzamer verloopt dan wanneer er geen maatregelen genomen zouden zijn.

Omdat niet alle COVID-19 patiënten getest worden, zijn de werkelijke aantallen in Nederland hoger dan de aantallen die in de rapportage genoemd worden.

Tot nu toe zijn er 23.097 bevestigde COVID-19 patiënten gemeld aan het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu . Bijna een kwart van alle tot nu toe gemelde COVID-19 patiënten komt uit Noord-Brabant. Het aantal meldingen in het noorden van Nederland is stabiel laag.

Zorgmedewerkers

De verdeling tussen het aantal bevestigde besmettingen van zorgmedewerkers en overige patiënten is per regio sterk verschillend. Dit is afhankelijk van de mate van verspreiding van het coronavirus en het lokale testbeleid tot 6 april. Zo is 56% van alle meldingen uit Groningen afkomstig van zorgmedewerkers. In Noord-Brabant zijn dit 11% van de meldingen tot nu toe. Landelijk gezien is 24% van de bevestigde COVID-19 patiënten een zorgmedewerker.

In het kaartje wordt per provincie het aandeel meldingen van zorgmedewerkers getoond ten opzichte van overige patiënten.

Testbeleid

Er wordt sinds 6 april meer getest. De uitbreiding van het testen is bedoeld voor zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis, zoals huisartsen, verpleeghuismedewerkers, medewerkers gehandicaptenzorg en thuiszorgmedewerkers. Ook worden er meer patiënten getest met een hoog risico op ernstig verloop van een coronavirusinfectie, zoals ouderen en mensen met een bestaande ziekte of aandoening.