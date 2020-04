Sta je nog bij te komen voor de gigantische impact die het applaus voor het zorgpersoneel heeft gehad op de hoeveelheden wc-papier in de winkels en ben je nog helemaal ondersteboven van de onbaatzuchtige nachtegaal Ellie Lust die met gevaar voor lijf en augurk een braakbal naar buiten spuwde in de vorm van een coronalied, dient het volgende hartverwarmende initiatief zich alweer aan. Vlaggen voor het onderwijs. Jarenlang is de onderwijssector door Jan en alleman kapotgesaneerd en omdat we het allemaal niet boeiend genoeg vonden hield iedereen gewoon z'n bek, en als die leraren weer eens met de moed der wanhoop het Malieveld vertrappelden stonden we en masse toeterend en foeterend in de file omdat we vijf minuten later thuis zouden zijn. Die leraren willen helemaal geen dom vlagvertoon, ze willen een beetje extra salaris, een verbeterde CAO, een verlichting van de werkdruk en misschien een klein beetje meer waardering. Niet waardering omdat er een coronaspook door het land waart-waardering en niet waardering omdat iedereen de thuisscholing in de soep laat lopen-waardering, maar gewoon, waardering, om het werk dat ze doen. Deze door 'maatschappelijke organisaties' georchestreerde tranentrekker levert he-le-maal NIETS op. Niets. En nu is het alleen nog maar wachten op de windvaantjes uit de politiek, die ook weer lekker kunnen meewaaien met deze wind: jarenlang zat de geldkraan potdicht en stonden de juffen, meesters, leraren en docenten tegen een onzichtbare muur te lullen, maar op donderdag wappert de driekleur fier op de Instagram-accounts van de allergrootste weggooiers. Als er al een vlag zou moeten wapperen voor het onderwijs, dan was het halfstok.