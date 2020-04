Wat zegt het allemaal nog, die getalletjes van het RIVM. Alsof je met je ogen dicht drie pijlen op een dartbord gooit. Vandaag zijn het er [hier het getal van vandaag], morgen zijn het er [hier het getal van morgen] en gisteren waren het er [hier het getal van gisteren]. En alles wat het is, is een ratrace voor de media, want als die getalletjes er eenmaal zijn buitelt iedereen over elkaar om de getallen te nuanceren, via omwegen te verklaren hoe het écht zit en uit te leggen dat het heus niet alles zegt. Pushbericht. Sneller dan de ander. Gooi. Publish. Send. Plaats. Verzend. Wie werpt zijn homp vlees voor de leeuwen en voor wie blijven slechts de gieren over. Vandaag zijn het er [getal van vandaag], maar het had net zo goed [niet het getal van vandaag] kunnen zijn. Knoop je jas dicht, doe een das om, was eerst je handen.

Duiding - 3 mensen in leeftijdsgroep 25 tot 50

Vandaag zijn er 253 patiënten als in het ziekenhuis opgenomen gemeld. Er zijn sinds gisteren 115 personen als overleden gemeld. Deze mensen zijn niet allemaal in de afgelopen dag in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Onder de personen die zijn overleden zijn 3 patiënten in de leeftijdsgroep 25 tot 50 jaar. Bij al deze personen was er sprake van onderliggend lijden.