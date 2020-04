Baas boven bazin. In Nederland hadden we een dametje van 101 die corona in het gezicht spuwde, in de VS is er een makker van 104 die zich niet letterlijk laat kisten door het Chinese virus. Bill Lapschies, in WOII nog actief in de strijd tegen Ze Djermans, werd 'erg ziek' van corona. "It seemed like he just made this wonderful recovery. We were, like, shocked that he was kind of sitting in his wheelchair waving at us through the window and we were like, 'He's gonna make it!'" Bill zelf heeft wel zin om nog een paar jaar de absolute baas uit te hangen. "Pretty good. I made it. Good for a few more." Mooi man. Je dikke moeder, corona! We hebben een 104. Riep iemand 105?