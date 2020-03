Nope, niet iedereen gaat hier deaud aan, daarom werkt Nederland aan duizenden bedden voor de zieken.

Bij goede bestrijding, zoals je in een dictatuur kunt doen, gaan er minder mensen deaud. Toch komen er berichten van lijkverwerkingsplekken die het niet aan kunnen. Van insecten en kraaien die opeens overal zijn.

In Nederland hebben we dat probleem niet, we testen amper, geven rare cijfers, werken een overzichtskaart bij om positiever over te komen, bellen mensen vooruit op om te melden dat bij nood zij rustig in eigen kring mogen afsterven, tellen mensen met symptomen niet mee want niet getest en ga zo maar door.

Ik gun het dit ouwe besje wel dat zij overleeft maar om haar nou als model neer te zetten? Nee...

Eerst kwamen ze voor de oudjes en ik deed niks want ik was niet oud, toen kwamen ze voor de dikkertjes en ik deed niks want was niet dik, toen kwamen ze voor de rokers en ik deed niks want ik rookte niet, toen kwamen ze voor mij en niemand deed iets want er was niemand meer om mij te helpen.

Nogmaals: Doe mij de cijfers van de doden. Alle doden, inclusief zonder corona. Ik wil graag feiten, zing ook geen liedjes op zondag om mijn zieltje maar te redden...