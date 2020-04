De troon van Nico Dijkshoorn is bij het vuilnis geflikkerd, samen met zijn dooie verhaaltjes. Nederlanders zijn alweer vergeten waar ze Marc-Marie van kennen. Deed hij niet iets in de staalbouw ofzo? Halina en Carice zijn nog steeds vriendinnen. Jan Mulder ergert zich alleen nog maar aan zijn vrouw. Prem bestaat zelf niet. Peter R. de Vries zoekt andere geitenpaadjes om de media in te swingen. Alexander Klöpping heeft uit Silicon Valley een Ethereum-accepterende seksdildo die vapesigaretten rookt en tegelijkertijd de afwas doet en ondertussen de belangrijkste krantenberichten van een dag eerder op een site kwakt, helemaal te wauwie. Martosaurus Smeetszilla is nog steeds de ongekroonde koning van de sportjournalistiek. Özcan Akyol is gewoon weer een beroerde schrijver. Voor schrijvers is een goed boek afleveren ineens weer het belangrijkste in het leven - tot voor kort was dat een rood stickertje op de kaft. Muzikanten moeten plots weer hun best doen om platen aan de man te brengen: hun kostje kopen met een lullig covertje in het kader van een of andere reeks 'Recordings' is geen uitweg meer. Francisco van Jole is nog steeds een hypocriete druif die vrouwen heeft bepoteld, Giel Beelen is nog steeds die kansloze loser die live op de radio zijn smalle pik liet onderkwijlen door een hoer, Freek de Jonge is nog steeds zestien jaar over de datum, George van Houts is nog steeds knettergek en Splinter Chabot kan nog steeds geen ene zak. De Wereld Draait Dooorrrrrrrrrr mensen, ook zonder De Wereld Draait Door. Missen jullie het al?