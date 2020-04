En die vraagt dat weer aan zijn Grote Mentor Peggold en die lacht hem uit en zegt: "hoe dacht je dat dan te doen, haha, grenzen dicht, weet je wel hoeveel kilometer grens we hebben en moeten we dan weer overal in de bosjes douaniers leggen? En denk eens aan al die kilometers files van vrachtauto's! Wat een domme vraag Robbert, zeg dat maar in de Kamer bij het volgende debat. Hahaha, de grenzen dicht! Dat zouden Wilders en Baudet wel willen hè? Nou die gaan we niet in de kaart spelen hoor!"