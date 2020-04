Dit artikel van het AD is dus pure propaganda en paniekzaaierij die echt totaal nergens op slaat. De coronacrisis gaat inderdaad een significant hebben op de levensverwachting op lange termijn, maar dan vooral door de maatregelen (niet bewegen, werkloosheid, etc.). Verder is dit artikel echt te bizar verworden. Laten we het eens stap voor stap ontleden:

‘ ,,Je zal de hogere sterfte als gevolg van corona in ieder geval terug gaan zien in een dalende levensverwachting voor dit jaar.’’’ Ja, dat was bij de griepgolf van 2018 ook al het geval. Die had een effect van enkele maanden. Aangezien de oversterfte nu nog niet eens in de buurt komt van die van 2018 (zie de link naar de CBS-cijfers onderaan) zal het effect hooguit één of twee maanden zijn. Bovendien gaat het CBS uit van dalende levensverwachting ten opzichte van eerdere prognoses waarin een stijging werd verwacht en dus niet ten opzichte van de daadwerkelijke cijfers.

‘Volgens de ic-expert (Gommers) zal het CBS ‘gaan laten zien dat de gemiddelde leeftijd met één of twee jaar is gedaald’’ Deze zin wordt nu gekoppeld aan de uitspraken van de CBS’ers die tot nu toe geen getallen hebben genoemd. Gommers heeft blijkbaar echt de ballen verstand van statistiek aangezien een dergelijke daling die hij noemt statistisch gezien onmogelijk is. Pure onzin dus.

Vervolgens gaan we naar die prachtige grafiek die totaal misleidend is. Door de hoge pieken geeft die grafiek de indruk dat er veel meer doden door corona zijn gevallen dan in 2018 door griep. Het gaat hier echter om een relatieve leeftijdsverdeling en niet om aantallen doden. Dat zijn er dus veel minder dan in 2018. Het zou hier statistisch dus net zo goed gaan over 100 coronadoden ten opzichte van een miljoengriepdoden. Wat de grafiek echter wel laat zien is dat al het geschreeuw over ‘Er gaan ook heel veel jonge mensen dood’ nergens op gebaseerd is. Door de griep gaan er dus veel meer jongeren dood.

Dan wordt het aantal coronadoden weer in twijfel getrokken: ‘Er kunnen dus meer doden zijn dan gerapporteerd en die tellen straks wel mee in berekening van de trend in levensverwachting.’’’ Ja, en er kunnen ook veel meer sterftes aan andere aandoeningen bij corona worden meegeteld (comorbiditeit bij bijna alle gevallen). Hoe al die mensen ook sterven, je zou het in ieder geval terug moeten zien in de totale sterftecijfers. Die komen echter nog steeds niet in de buurt van die van 2018 (zie linkje naar CBS-sterftecijfers).

In het laatste stuk komt het CBS dan uiteindelijk met cijfers. ‘Eind 2016 dacht het CBS nog dat Nederlanders in 2023 gemiddeld 20 jaar en 9 maanden zouden leven na hun 65ste verjaardag.’ Maar die prognose is al bijgesteld naar 20 en een half jaar, toch net wat jonger.’ Dus de prognose van 2016 waarbij nog uit werd gegaan van een stijging van de levensverwachting is met 3 maanden bijgesteld. Dus niet de daadwerkelijke levensverwachting is bijgesteld, maar de prognose is bijgesteld. En dat met 3 maanden. En dat dan als gevolg van de griepgolf van 2018!!! en dus niet als gevolg van de corona die voor veel minder sterfte zorgt!!!

Tot slot weten we allemaal hoe goed het CBS is met bevolkingsprognoses: www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2004/51/maxim...

Vergelijk tot slot de daadwerkelijke sterftecijfers van de eerste weken van 2020 met die van 2018:

opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dat...