Schimmelpenninck is blijven hangen in zijn corporale afzeikcultuur.

Waar de gezonde oudleden het na enkele jaren onderling vertier in de verdere maatschappij laten voor wat het is, heeft Sander zijn schone zaal uitgebouwd naar zijn werk en neemt te onpas het jargon in de mond/pen dat daar gelaten hoort.

Baudet is hierin de spijtknor die hij is.

En van alles krijgt episch liederlijke, soms allitererende, vileine bijnaampjes, als domrechts en domlinks.

Het is soms geestig.

Maar het mist ermee de nodige inhoud.

Het is wanabe Geenstijl tendentieus en nodeloos kwetsend, maar ontbeert erdoor effect.

Ambitie spat ervan.

Maar gedegen journalistiek is minstens een kakefonie van stijlen een petten.