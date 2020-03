Trump komt misschien een beetje boers over maar hij neemt maatregelen die helpen.

Trump heeft de acties genomen om het corona virus in te dammen, die Nederland niet heeft genomen;

Een kleine gedeelte van acties van Trump;

January 31: The Trump Administration:

• Declared the coronavirus a public health emergency.

• Announced Chinese travel restrictions.

• Suspended entry into the United States for foreign nationals who pose a risk of transmitting the coronavirus.

January 31: The Department of Homeland Security took critical steps to funnel all flights from China into just 7 domestic U.S. airports.

February 24: The Trump Administration sent a letter to Congress requesting at least $2.5 billion to help combat the spread of the coronavirus.

February 29: The Trump Administration:

• Announced a level 4 travel advisory to areas of Italy and South Korea.

• Barred all travel to Iran.

• Barred the entry of foreign citizens who visited Iran in the last 14 days.

March 3: The White House announced President Trump donated his fourth quarter salary to fight the coronavirus.

March 6: President Trump signed an $8.3 billion bill to fight the coronavirus outbreak.

The bill provides $7.76 billion to federal, state, & local agencies to combat the coronavirus and authorizes an additional $500 million in waivers for Medicare telehealth restrictions.

March 11: President Trump:

• Announced travel restrictions on foreigners who had visited Europe in the last 14 days.

• Directed the Small Business Administration to issue low-interest loans to affected small businesses and called on congress to increase this fund by $50 billion.

• Directed the Treasury Department to defer tax payments for affected individuals & businesses, & provide $200 billion in “additional liquidity.”

• Met with American bankers at the White House to discuss coronavirus.

March 13: President Trump declared a national emergency in order to access $42 billion in existing funds to combat the coronavirus.

March 14: The Trump Administration announced the European travel ban will extend to the UK and Ireland.

March 16: President Trump:

• Held a tele-conference with governors to discuss coronavirus preparedness and response.

• Participated in a call with G7 leaders who committed to increasing coordination in response to the coronavirus and restoring global economic confidence.

• Announced that the first potential vaccine for coronavirus has entered a phase one trial in a record amount of time.

• Announced “15 days to slow the spread” coronavirus guidance.

March 18: President Trump announced:

• Temporary closure of the U.S.-Canada border to non-essential traffic.

• Plans to invoke the Defense Production Act in order to increase the number of necessary supplies needed to combat coronavirus.

• FEMA has been activated in every region at its highest level of response.

• The U.S. Navy will deploy USNS Comfort and USNS Mercy hospital ships.

• All foreclosures and evictions will be suspended for a period of time.

Als we een klein gedeelte deze acties Nederland hadden genomen hadden we kleiner probleem gehad.

Wat zijn de resultaten in vergelijking met andere landen;

In vergelijking met de Europese landen doet VS het niet slecht. Als je kijkt naar het aantal doden per 1 miljoen inwoners van de bevolking staat de USA tussen Oosterijk en Ierland. Als je kijkt naar het aantal besmettingen per 1 miljoen inwoners van de bevolking staat de USA tussen Zweden en Tsjechië. Maar de VS zit op een ander punt van de curve dus hier kunnen niet te veel conclusies uit worden getrokken. Dat ze dus op een ander punt in de curve zitten heeft dus te maken met de maatregelen die Hij heeft genomen.

