Waarom kan een land als Zuid-Korea binnen enkele weken eigen fabrieken/labs uit de grond stampen die en masse de nodige testunits produceren en testen.

Maar de grootste economische alliantie, de EU, dit niet.

Als we nou een derde wereldland waren .. ok...

Maar nee , we hebben de kennis, we hebben de mankracht en we hebben fucking veel geld.

Waarom blijven we als EU afhankelijk in deze crisis van andere landen die net zo hard in de problemen zijn.

Los van de EU , waarom neemt Nederland als staat geen actie. We hebben de kennis volledig. Onze huidige wetten kunnen ons blijkbaar al in staat stellen om dwanglicenties te nemen. Met onze kunde , en echt wat wil en geld. Stampen we zo een paar fabrieken uit de grond voor ieder geval vanaf mei.

De overproductie kunnen we prima weer doorverkopen aan zuid-amerika, die wat maanden achterloopt op het virus , gezien de tyfus vvd niks anders kan zien dan geld geld geld.

Dit gaat ons killen... Niet zien dat constant bang zijn voor onze economie , uiteindelijk onze economie er nog veel slechter er aan toe zal zijn.

Er is maar een manier om dit virus snel weg te krijgen en dat is rond de wereld te kijken en leren. Waar lukt het wel ? En waarom?

Testen testen testen en quarantaine ,precies zoals de slome WHO nu al weken gilt.