Het is vrijdag 2 juli 2010. Bijna 16.00 uur. We staan al de hele dag bier te smikkelen in het dorpscafé want de spanning is ondraaglijk - en ach, ook al was die spanning niet ondraaglijk, dan stonden we er ook. Maar Nederland speelt straks tegen de Zuid-Amerikaanse balballerina's uit Brazilië, in vergelijking met Oranje natuurlijk een voetbaldwerg die nog nooit iets heeft gepresteerd (in 1974 nog vakkundig het toernooi uit geschopt, die Brazilianen). Desalniettemin is Brazilië dé topfavoriet op dit WK. Maar wij hebben Arjen Robben. Wij hebben Robin van Persie. Wij hebben André van 't Ooijerveld of hoe heet hij ook alweer. En wij hebben de beste speler van de wereld: Wesley Sneijder - van Kasbergen. Okee, die Brazilianen hebben Robinho en Kaká en Dani Alves en Maicon, maar ook die staatsgevaarlijke voetballende amputatiechirurg Felipe Melo. Die zou weleens twee plakjes kaas kunnen gaan verzamelen. Of gewoon ineens een rooie, die gek. En we hebben zo'n gevoel dat dit de wedstrijd van Sneijder gaat worden. Kastelein, elf pils! We gaan voetballen!

Opstelling Oranje - Stekelenburg; Van der Wiel, Heitinga, Ooijer, Van Bronckhorst; Van Bommel, De Jong, Sneijder; Robben, Van Persie, Kuyt.