Pyloon, pyloon.

Vind het meer een groot uitgevallen "Pylon" > zo'n unit die je meestal per 4 uit van die groene groftouwzakken op het veld in een vierkant uitstalde voor de foebaltraining.

.

Plus, dit is wat die goochemerd google zegt over "pyloon":

Met name in't buut'nlaand betreft het blijkbaar net wat vaker een "ingang", of een "Poort", of zelfs een "brug", of "brugovergang".

.

Nahja. Waar het om gaat is, dat ik de woorden "Ons" en "Nationaal" in 1 zin al een jaar of 20 minstens allangreeds niet of nauwelijks nog herken.

Houd m'n eigen Nationale Herdenkingen wel.

Genoeg stof daartoe.

Geen dank nog daarvoor, Paars(plus).

Met je puinhopen.

Nee, herdenking?

Herdenkingen op eigen momenten, op eigen manier. In eigen hoofd.