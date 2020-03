Vitale beroepssnor Johan Derksen, bekend van vleermuisgevleugelde uitspraken als 'Tunahan Kuzu is een sukkel', 'DENK is een gevaarlijke en achterbakse partij', 'de heren van DENK hebben de uitstraling van een sluipmoordenaar' en natuurlijk het onvolprezen 'Tunahan Kuzu is een geweldige lul' (*) vindt het niet heel erg dat 'zijn' Tunahan Kuzu vertrekt uit de Nederlandse politiek. In een nationaal uitzwaaimoment live op de televee is de welverdiende nummer 8 op de GeenStijl Ranglijst Der Beste Kamerleden alvast op het vliegtuig gezet. Hoe dat praktisch vorm te geven is nog even de vraag, daar de grenzen gesloten zijn. Maar hey, al die Marokkanen mogen wel een keer terug naar Istanbul, want het is gewoon leuk geweest.