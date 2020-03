Het is niet het feit dat ons land een slecht werkend systeem of corrupt politiek heeft.

We zijn ons eigen ergste vijand. Het logistiek systeem van supermarkten is inderdaad niet ingericht om hamsteraars tegen te gaan. En als de zwarte markt ook nog een mondkapjes, medicijnen en ventilatoren gaat inpikken, ja, dan krijgen we inderdaad een doemscenario waar we allemaal voor vrezen.

Handhaven met zulke types is wel lastig. Je weet dat ze niet zuiver zijn, maar we overtreden niet meteen een wet. Dus wet aanpassen, want meer doen dan wegsturen en om hun ID vragen ligt op het moment niet in de macht van de politie.