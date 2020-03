"German Chancellor Angela Merkel has gone into quarantine after being informed that a doctor who administered a vaccine to her has tested positive for the new coronavirus." Let op: DE ARTS heeft dus corona, ZIJ niet automatisch ook. Maar wel in privélockdown dus, want verhoogd risico. Europa's 65-jarige Mutti muss binnen bleiben. Vlak voor ze dat deed, riep ze d'r land- en lotgenoten nog even op om toch vooral Anderhalbe Meter Lebensraum in acht te nemen. Gelukkig gaat dat in Nederland al een stuk beter vandaag dan de afgelopen dagen, al proberen wat schaamtesensatie zoekende media nog wel te suggereren dat heel het land een tequila party in de duinen aan het vieren is. Laat je niet bang maken, let op elkaar, und Gute Besserung, Frau Merkel!