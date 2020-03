Maar nu snap ik er niets meer van, volgens held Rutte gingen we toch voor groepsimmuniteit?

dat vorige stuk daarover , waarin verteld werd dat we daar niet voor gingen, snapte ik ook al niet.

Of moeten we alles wat Rutte zegt, omdraaien?

Dan ben ik benieuwd wat Rutte morgen gaat zeggen over een lock down.

Iets meer on topic, het militair materieel wat ze zouden inzetten, is iets hanteerbaarder dan tanks.

Maar laten we in ieder geval daar op hopen, gezien het gedrag van vandaag van de burger.