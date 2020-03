Ja hallo Mark... mijn auto moet voor de APK. Hoe dan?

Ik kuch en snotter al mijn hele leven, maar nu mag ik de deur niet uit?

Mezelf beschermen doe ik altijd al.

Mensen ontwijken die grieperig of verkouden zijn, is mijn tweede natuur, want mijn luchtwegen hebben het al zwaar genoeg zonder virus, dus ik heb er geen moeite mee om nu ook afstand te houden van mensen die geen symptomen hebben.

Maar ik beweeg me nu als een schim door de maatschappij, omdat ik me vogelvrij voel.

Ik wil niet besmet raken, maar ik wil ook geen mensen ongerust maken.

In gedachten zie ik me al afgevoerd worden door mannen met witte pakken en gezichtsmaskers, omdat iemand me gemeld heeft als zijnde besmet.

Wie nu nog roept: Ik heb schijt aan Corona, die kan van mij ongezien de tyfus krijgen.

Maar nog even over de auto.

Houdt het RDW er wel rekening mee dat er ongekeurde auto's aan de straat komen te staan, als mensen zoals ik binnen moeten blijven?. Of draait die automatische boetemolen gewoon door?

Om maar niet te denken aan de accu die door alle stroomvretende technische snufjes wekenlang stilstaan niet zal overleven.

Potdomme.... is de benzineprijs een keer laag, mogen we nergens meer heen.

Zelfs niet naar België! #KudtCorona