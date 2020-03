"Het word kut, de doden die gaan komen. Maar wat nog kutter is voor ons -allemaal- is de hyperinflatie die gaat komen."



Hyperinflatie is niet echt nodig en gaat nog een heel gezeik zijn om met een gemeenschappelijke munt voor elkaar te krijgen. Houd in gedachten dat hyperinflatie een tool is om schulden weg te werken, verder niets. Gezien veel schulden in Europa onderling zijn zou dat een beetje gek zijn. Denk aan het geval dat 90% van de mensen hun huur of hypotheek niet kunnen betalen, in dat geval kan stevige inflatie helpen als een soort reset knop. In Nederland hebben we echter gigantische schulden uitstaan aan andere landen ook in diezelfde Euros, dus voorlopig zitten we niet te wachten op een reset.



Als u meer bang bent voor geld verliezen dan voor de dood van vele Nederlandse moet u misschien uw prioriteiten nog maar eens gaan herbekijken als u over een maandje ziet wat er nou wel/niet echt gebeurd is.