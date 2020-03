Dit is in ieder geval een neutraler artikel dan de extremistische turks-nationalistische racistische column van die Turkse columniste van RTL (getiteld: "Corona-alert: Nederlanders zijn viespeuken").

www.rtlnieuws.nl/columns/column/50545...

Toch ligt dat toontje ook in dit artikel besloten. Nederlanders zijn vies. En dat geeft mensen de suggestie dat het om 'alleen' Nederlanders zou gaan. Er is weinig informatie gegeven over de onderzochte groep, maar uit het artikel kan je wel halen dat er Nederlandse ingezetenen zijn getest, en dus niet alleen maar 'autochtone, witte, Nederlanders.



Mensen, denk ajb na. Wees hierop alert.

Er zijn ECHT Turken die echt denken dat zij geen Corona kunnen krijgen, want: "wij wassen altijd onze handen, voor het eten, na het eten, voordat we gaan bidden".



Serieus! No kidding.

Ik was met een Turkse dame (een dertiger) in gesprek (ik ben een van die mensen die gewoon door moet werken, dus kom ik wel eens in gesprek met ze) en die zei dit letterlijk tegen me dat zij denkt dat het alleen aan de handen ligt, en hygiëne, en Nederlanders zijn viespeuken, dus kan zij het niet krijgen.

Ze vertelde me verder ook een beetje maling te hebben aan de maatregelen; zij gaat nog steeds iedere dag winkelen, beschermingsmiddelen doet ze niet aan, ook geen handschoenen, ze schud nog steeds handen, 1.5 meter afstand vind ze ook onzin.

Want zij kan het toch niet krijgen, want zij wast haar handen, ook voor het bidden (en zij bid ook tegen corona, dat benadrukte ze tot 3x toe in het gesprek) en Nederlanders zijn viespeuken.



Dus denk ik:

"Kijk, dat zijn nou de effecten van zulke columns."



Dat voedt het racisme onder Turkse Nederlanders. En dat zorgt er ook voor dat Turkse Nederlanders de maatregelen niet of minder serieus nemen want omdat zij lezen "Nederlanders zijn viespeuken", denken zij echt dat het niet ook over hen gaat, en dat zij geen Corona kunnen krijgen.



Wacht maar, die corona gaat ook onze islamitische Nederlanders treffen. Het niet de vraag of, alleen wanneer. Kwestie van tijd. Maar deze vorm van racisme is meestal nogal hardnekkig. Zelfs al zouden islamieten bij bosjes aan corona sterven, dan nog zullen velen in die groep blijven denken (alleen autochtone) "Nederlanders zijn viespeuken".



En dat word veroorzaakt door het racistische ondertoontje in dit artikel en nog meer in dat van die ene Turkse columniste van RTL.



Ik blijf het toch zeggen hoor. Het racisme dat leeft onder allochtone Nederlanders, zoals hierboven beschreven, is een groeiend probleem en moet bestreden worden. Allereerst moet het uit de taboesfeer worden gehaald en bespreekbaar worden. En zeker nu. Nu zulke racistische vooroordelen er klaarblijkelijk voor zorgen dat de door de overheid afgeroepen maatregelen door groepen mensen (Turkse, misschien look andere groepen?) niet gevolgd worden omdat echt letterlijk denken dat zij geen Corona kunnen krijgen, en Nederlanders WEL, want zij wassen hun handen, en "Nederlanders zijn viespeuken".



Echt, eerlijk waar. Er zijn Turkse mensen in ons land die dit echt denken! Ik heb nog 2 dagen geleden er 1 in het echt ontmoet. Je krijgt het die mensen ook niet aan het verstand dat het toch echt anders in elkaar steekt en ze die maatregelen toch moeten nemen.

"Niet nodig", zei ze er nog bij.



:O