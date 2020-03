Dus u dacht dat de coronacrisis ú hard treft, omdat u zzp'er bent, de rekeningen van de kinderopvang gewoon op de mat blijven vallen en bij de Appie al het vreten is weggehamsterd behalve de dure bio-troep. Denk dan ook eens aan Facebookadverteerder John de Mol, die zijn geldpakhuis heeft gevuld met 2,7 miljard euromuntjes maar op zijn manier is ook hij keihard op weg naar de bijstand. Goudglans is door de crisis genoodzaakt mensen eruit te lazeren. Je zou kunnen denken: goh, ik boor een paar procentjes van mijn eigen vermogen aan om die arme kantoorklerken van SBS (en dan doelen we dus niet op z'n loaded zus) uit de brand te helpen. Maar dat zou je ook gewoon niet kunnen denken, hup, eruit met dat volk. Stray strong John, het eten van gisteren kun je vandaag gewoon weer opwarmen in de magnetron. Hieronder VIJF conceptjes voor leuke nieuwe programmaatjes, teneinde de boel weer vlot te trekken!

The viroloog of corona

Amateurvirologen die nog niet zijn doorgebroken bij het grote publiek houden op het podium van Studio 24 in Hilversum een dom lulverhaal over corona. Op de vier stoelen zitten juryleden Ab Osterhaus, Bert Niesters, Marion Koopmans en Jaap Goudsmit. Als eerste aan de beurt is amateurviroloog Piet van drie deuren verderop, die in zijn dorp bekendstaat als iemand die allemaal onheilspellende berichten doorstuurt via WhatsApp. Hij begint een betoog over een volledige lockdown en BAM, daar draait de stoel van Ab Osterhaus. "Kom je bij mij werken op de afdeling virologie?", vraagt Ab aan Peter van drie deuren verderop. "Sgoed", zegt Peter, terwijl hij een sjekkie rolt. Later in het programma volgen nog allerlei knockouts en battles om te kunnen zien wie de beste amateurviroloog is.

Big Corona

Tien onbekende Nederlanders, onder wie een Brabander met corona die alleen maar wil knuffelen, worden bij elkaar in een met camera's behangen huis geflikkerd. Alleen door seks te hebben met andere inwoners van het huis kun je een medische joker winnen. Dan komt de dokter even kijken hoe het met je gaat, en eventueel krijg je medicijnen. Het format is dat iedereen corona krijgt en de enige persoon die overleeft wint een miljoen.

Wie is de corona?

Tien bekende Nederlanders op een eiland. Eentje heeft corona en hij (of zij) moet zo veel mogelijk mensen besmetten voordat hij wordt ontmaskert door de groep, genaamd Team Noord. MAAR! Als de corona bij de stemmingsronde het immuniteitsvaccin in zijn bezit heeft én presentator Andy van der Meijde drie keer opzichtig in zijn elleboog niest, dan kan hij niet van het eiland gestemd worden! Nog een opmerkelijk spelelement: deelnemers kunnen veinzen dat ze corona hebben, dan worden ze weggestemd en dan krijgen ze medische hulp en gaan ze in ieder geval niet dood. Enfin, als iedereen corona heeft, heeft corona gewonnen. Als iemand het eiland weet te ontsnappen zonder corona, dan heeft Team Noord gewonnen.

Postcorona Kanjer

'De notaris', niemand weet wie hij is maar hij is iemand om te vertrouwen, want wekelijks drukt hij op een knop, dan komt er een postcode uit en dan gaan Gaston Starreveld en Winston Gerstatastschonoiniwzcczzzzz op pad. Ondertussen speelt een zorgvuldig uitgekozen deelnemer een spel met allerlei vragen over corona. Hij probeert 100 mensen met corona zo lang mogelijk bezig te houden, zodat ze helemaal buiten adem zijn en niet meer kunnen. Het aantal uitgeschakelde deelnemers maal de vaccinverdubbelaar (deelnemer moet een gouden koffer kiezen, die door een dirigent op een tafel wordt geplaatst, en dan moet de deelnemer de meeste stemmen ontvangen van de kijkers thuis alvorens hij de koffer mag openen, in die koffer zit een verdubbelaar) betekent de prijs die de mensen thuis krijgen. MAAR! Belt Gaston met zijn traditionele 'goooooedemorgen' aan en blijk je corona te hebben, dan gaat het feest niet door, was alles voor niets en wordt het bedrag opgeteld bij de TORENHOGE jackpot die dan mee wordt genomen naar volgende week!