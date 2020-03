Vroeger, opa vertelt, toen de lucht nog schoon was, de seks nog smerig en corona maar een griepje, kon je de samenleving opdelen in allerlei groepjes. Jagers en verzamelaars. Voor Zwarte Piet en tegen Zwarte Piet. Patat en friet. Allochtonen en autochtonen. Geen miljonairs en wel miljonairs - die laatste groep is gestegen tot 207.000 huishoudens. Nog wel. Maar die scheidslijnen, die tellen allemaal niet meer joh. Wel stress of geen stress. Wel ziek of niet ziek. Corona maakt geen onderscheid. Of je nou lekker op vakantie gaat naar Dubai omdat 'jij hard hebt gewerkt' en je reet afveegt met briefjes van 50. Of dat je jezelf bij de Lidl helemaal niet naar het pleepapierrek hoeft te ellebogen, omdat je toch geen geld hebt. Ineens is iedereen gelijk. Dus! Naast een applausje voor alle medewerkers in de zorg. Ook graag een daverend applaus voor Lil' Kleine. Omdat hij zijn billetjes afveegt met briefjes van 50.