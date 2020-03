Zou het coronavirus al geschrokken zijn van de kuddetactiek die MinPres Rutte maandagavond nationaal afkondigde? We zagen van zondag op maandag een forse toename (+278) ten opzichte van een dag eerder en aangezien we afgelopen dagen nog volle winkels, drukke straten en een miljoenmiljard buitenspelende kinderen zagen, gaan we er van uit dat het RIVM (F5 F5 F5) vandaag met nog hogere cijfers komt. In de Brabantse brandhaardgebieden gaat het qua zorgbelasting ook erg hard nu - sterkte daar, zorgbikkels! Bol.com gaat de particuliere verkoop van mondkapjes staken, dus alle nieuwe voorraad is voor jullie. Andere mensen die hulp willen aanbieden, of hulp nodig hebben? Check CoronaHelpers.nl!

Op de coronakaart na de breek is overigens duidelijk te zien dat social distancing WERKT: de dunst bevolkte gebieden van Dit Land blijven het langst gespaard. Maar Brabant kunnen we dus afschrijven, en Zuid-Holland is de volgende explosie in wording. En Amsterdam, ja, nou ja, dat zal niet echt gemist worden hè.

UPDATE: "Sinds gisteren zijn 292 mensen positief getest op COVID-19, de ziekte die veroorzaakt wordt door het nieuwe coronavirus. Daarmee komt het totaal positief geteste mensen op 1705. Onder hen zijn 389 mensen die in de zorg werken; zij worden vaker dan andere groepen getest.

19 patiënten zijn sinds de vorige update overleden aan COVID-19. In totaal zijn er nu 43 mensen gestorven aan de ziekte. De leeftijd van de overledenen ligt tussen 63 en 94 jaar. Eerder meldden we dat de jongste overledene 59 was, dit kwam door een administratieve fout. In totaal zijn 314 patiënten opgenomen (geweest) in een ziekenhuis.

De meeste positief geteste mensen wonen in de provincie Noord Brabant, namelijk 634 personen. Daarna zijn de meeste positief geteste mensen gemeld in Limburg (197) en Zuid Holland (175)."

CSV 17 maart: Bekijk in deze excel het totaal aantal bekende gevallen per gemeente.

