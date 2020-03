De treinen zijn leeg. De kinderen zitten thuis. De vliegtuigen blijven aan de grond. Gedoe over uitvaarten. Alle zzp'ers haten Wiebes. En daar zijn we weer met de update waar we iedere dag minder zin in hebben en tegelijkertijd iedere dag meer naar uitkijken: de RIVM Corona Score. De dagelijkse blik op de groeiende top van de groeiende ijsberg die het aantal coronabesmettingen in Nederland is. De aantallen verschijnen hier zodra iemand met een vitaal beroep bij het RIVM ze doorgeeft. As we speak is er weer een crisisoverleg van het kabinet begonnen. Meer om 19:00 uur bij de Toespraak Van De Minister-President. En houd die economie draaiende!

UPDATE: "Sinds de laatste update zijn 278 mensen positief getest op COVID-19, de ziekte die veroorzaakt wordt door het nieuwe coronavirus. Daarmee komt het totaal aantal positief geteste mensen op 1413.

Sinds gisteren zijn 4 patiënten overleden aan COVID-19. In totaal zijn er nu 24 mensen gestorven aan de ziekte. De gemiddelde leeftijd van de overledenen is 79 jaar (jongste 59- oudste 94). In totaal zijn 205 patiënten opgenomen (geweest) in een ziekenhuis.

In de provincie Noord Brabant zijn 108 nieuwe positief geteste personen. In totaal zijn in 554 positief geteste personen in Noord Brabant. Daarna zijn in de provincie Limburg (149), de provincie Utrecht (140) en Zuid Holland (136) de meeste positief geteste personen gemeld."



