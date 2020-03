: Dat is omdat tegenwoordig de samenleving tot op het bot gespleten is. Het maakt niet meer uit wat er aan de hand is of wat er gezegd wordt, binnen zero seconden beelden zich op social media twee kampen: het ene kamp dat probeert rational te argumenteren en niet bang is een gewaagde uitspraak te doen (of gewoon een dome natuurlijk, maar dat is je goed recht), het andere kamp wacht als sluipmoordenaars op de kans er emotioneel en identiteits bewust meteen overheen te gaan met "zou jij het leuk vinden als" of "jij mag dit niet zeggen, want je behoort niet tot groep x" (vul voor de x opportunistisch de identiteitscriteria is die op dat moment het beste passen)… Het is altijd en elke keer hetzelfde liedje. De ene groep gaat over het thema, de andere groep speelt op de man. Uiteindelijk is er al een soort van oorlog aan de gang.