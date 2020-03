Laat 2019 gestart in China en daar totaal onderschat, ook door de rest van de wereld. De westerse wereld wilde geen inreisverbod voor Chinezen, want bang voor de gevolgen. Van midden Jan en tot eind Feb liepen ze, nog massaal rond met mondkapjes etc, op FCO in Rome. Daarna begon de ellende in Europa.



China zegt alles nu onder controle te hebben of dat klopt zal blijken. De global fatality rate is gemiddeld 3.4%, de gemiddelde leeftijd van de slachtoffers in NL is 79 jaar, dus wat is nu precies het probleem of verteld de roverheid ons niet alles en past het virus zich sneller aan dan verwacht?



Leuk feitje; in Zuid-Afrika noemen ze Corona het "boomer" virus.