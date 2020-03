Whoa there! Wilhelmina wilde wel degelijk blijven, maar werd door het toenmalige kabinet overtuigd dat als zij dit deed, zij een pion in de handen van de Duitsers zou worden. Kijk wat er met Leopold III van België gebeurde. Die nam het commando over het leger over, capituleerde op eigen houtje en bleef achter in de hoop enige invloed op Hitler te kunnen uitoefenen. Het bleek een zinloze onderneming. Zijn regering in ballingschap ontnam hem elke bevoegdheid en Hitler nam hem totaal niet serieus.

Dan deed Haakon VII van Noorwegen het beter: die bleef bij zijn manschappen aan de frontlinies tot het laatste moment, maar liet zich wel evacueren. Maar die kon dat omdat Noorwegen het twee maanden lang uithield tegen de Duitsers.

Als Wilhelmina was gebleven, zou ze, net als Leopold, huisarrest hebben gekregen en zijn gestript van elke bevoegdheid. Zou ze in die situatie een beter symbool voor verzet en onafhankelijkheid zijn geweest? Nee. Ze zou echter wel een risico geweest zijn: 'verzetsleden van Nederland, geef u over, of wij executeren uw koningin'.

Evacuatie was de juiste keuze.