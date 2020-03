Er zitten wat vreemde kronkels in de logica van het adviesorgaan.

1) Kinderen hebben MINDER ( hoeveel procent dan?) de kans om geïnfecteerd te worden. Maar ouders moeten samenkomen om hun kinderen op te halen. En kinderen zijn een stuk minder hygiënisch en kunnen via hun huid/kleding de infectie doorgeven.

2) "Als we de kinderen van school halen, dan missen we de ouders in de sectors die hoognodig zijn, omdat ze thuis moeten blijven voor de kinderen" Doe het dan zoals Frankrijk het doet. De kinderen van de hoognodige sectoren worden opgevangen door een organisatie die daar even uit de grond is gestampt. Hopla probleem opgelost. En de kans op verspreiding is toch flink verminderd.

Dat gelul over de zieke patiënt des lands. We krijgen normaal gesproken een flinke dosis antibiotica, is dat altijd nodig ? Is dat gezond voor je lichaam ? Nee! maar we krijgen het wel, want dat is minder schadelijk dan als je te weinig zou doen.