Zoals met elke griepepidemie, lopen de besmetting een bepaalde curve door en Nederland zit nog maar aan het begin. Het nieuws gaat de komende tijd dus slechter en slechter worden. Het kabinet heeft echter nu al ingrijpende maatregelen getroffen en als deze set aan maatregelen eenzelfde curve gaat doorlopen als die in Italië en België, dan zal de economische impact van de aanpak van het coronavirus enorm zijn. Deze economische impact wordt door veel politici onderschat (of wellicht gezien als een politieke kans), terwijl het dempend effect op de verspreiding (en aantal dodelijke slachtoffers) van het coronavirus twijfelachtig is. Daarom roep ik de heer Rutte c.s. op om het niet te doen! Volg niet het voorbeeld van België en Italië.

De coronacijfers lopen nogal wat uiteen. Dit komt met name door het beleid om wel of niet te testen. In Italië werd actief getest, waardoor de cijfers in dat land hoog zijn. Ook bij sterfgevallen is het de vraag hoe de doodsoorzaak geboekt wordt. Veel mensen worden niet eens getest, gezien de beperkte capaciteit en de kosten. Zij krijgen de opdracht om thuis te blijven en uit te zieken.

Dat is slecht nieuws als we kijken naar het daadwerkelijke aantal geïnfecteerde mensen (ligt dus veel hoger dan gerapporteerd), maar goed nieuws als we kijken naar het daadwerkelijke sterftepercentage (ligt dus lager). Nou zorgt een lager percentage over een grotere populatie nog steeds voor een groot aantal doden. "Groot" is in deze context in vergelijking met de gangbare griepepidemieën. Nou gaat deze vergelijking wellicht al mank vanwege het feit dat het coronavirus niet echt een griep is (WHO) maar een besmettelijke longziekte. Maar de vergelijking met een normale griepepidemie kan wel een bruikbare context geven over sterftecijfers, infectiegraad en de institutionele aanpak die wordt gehanteerd.

Bron: Chinese Center for Disease Control and Prevention, Centers for Disease Control and Prevention (CDC)

Zoals in de grafiek te zien is (Amerikaanse griepcijfers versus de Chinese coronacijfers), is het coronavirus echt van een andere orde wat betreft sterftecijfers. Nogmaals, die coronacijfers zijn niet allemaal gerapporteerd, dus het sterftepercentage ligt uiteindelijk wat lager. Verder is het zo dat een longontsteking bij de groep ouderen altijd al een groot gevaar oplevert. 80 procent van de sterftegevallen heeft de leeftijd van boven de 60 en 75% daarvan had dan ook al een onderliggend gezondheidsprobleem (71% van de dodelijke slachtoffers was man, male privilige noemen ze dat). Verder is de besmettelijkheid van het coronavirus ook een stuk hoger (iedere coronapatiënt infecteert rond de drie anderen), terwijl dat bij een griepepidemie ergens tussen de 1 en 2 zit.

Dus is het geen slechte maatregel om contact te vermijden waar dat mogelijk is, maar het hele land dichtgooien is te extreem. Het advies voor contactbeperking zou ook met name voor de kwetsbare groepen (dus boven de 60 jaar oud en de mensen met longziekte, hart- en vaatproblemen en diabetes) moeten gelden.

Mocht Rutte besluiten om een one-size-fits-all benadering te hanteren zoals Italië en België, dan gaat er het volgende gebeuren:

- Het economisch verkeer komt stil te liggen.

- Een groot gedeelte van de bedrijven komt in acute liquiditeitsproblemen.

- Faillissementen zullen exponentieel groeien.

- De werkloosheid zal hard stijgen. Persoonlijke financiële reserves zullen worden aangesproken.

- Banken komen in de problemen met niet-inbare leningen en een kapitaalmarkt die niet meer functioneert.

- Overheden zullen niet alleen de banken een bailout moeten geven, maar aan zowat ieder bedrijf in Nederland.

- De overheid zal dan 85% van de economie domineren.

- Het vertrouwen in de houdbaarheid van de overheidsfinanciën van Nederland (en de alle andere landen met dergelijke maatregelen) zal een enorme klap krijgen. De doom loop tussen banken en de staat zal dan van een grotere orde zijn dan in de kredietcrisis. Weimar ligt dan op de loer.

- Financiële markten zullen ophouden te functioneren. De beurzen zullen wellicht tijdelijk gesloten moeten worden.

Het lijstje is natuurlijk langer, maar het moge duidelijk zijn dat de economische impact van het op slot gooien van het land niet meer te vergelijken is met de kredietcrisis van 12 jaar terug, maar meer met de depressie van de jaren '30. De effecten zullen niet tijdelijk zijn; een land op slot gooien zal voor blijvende schade zorgen, die pas na heel veel tijd kan worden ingelopen. Net zoals je adem inhouden voor een uur en dan weer ademen je niet op het oude niveau zal terugbrengen... De gezondheidseffecten, de sociale effecten, de demografische effecten, de staatsrechtelijke effecten en de politieke stabiliteitseffecten van een economische depressie zullen enorm zijn. Het land Nederland zal na deze maatregelen nooit meer de oude zijn. Het medicijn is dan echt erger dan de kwaal.

Doe wat redelijkerwijs mogelijk is en laten we met name de maatregelen toespitsen op de kwetsbare groepen. Laten we hen beschermen die echt bescherming nodig hebben en laat de rest van het land werken zodat dat we met zijn allen een veilige en welvarende toekomst kunnen veiligstellen.