Bassie of Adriaan. Arie of Bastiaan. Bier of tieten. Patat of friet. Asscher of Samsom. Gert of Samson. Ajax of Feyenoord. Op camera je in je gezicht laten zeiken door een of andere dude of dat gewoon lekker niet doen. Aflassen of afgelasten. Jinek of OP1. Pijpen of beffen. Bridget of Monique. Zandvoort of Assen. Lp of elpee. Jort Kelder of Maartje Wortel. Trap of lift. Marokkaan of Turk. Lewis Hamilton of Lance Stroll. Bier of wijn. Biden of Bernie. Kaas of worst. Bert of Ernie. Hoesten of niezen. Acda of De Munnik. GroenLinks of PvdA. Rob Jetten of seppuku. Geert of Thierry. Henk of Thierry. Theo of Thierry. Idi Amin of Rutger Groot Wassink. Cremeren of begraven. E&M of N&G. Pik of aars. Marlboro of Lucky Strike. Rennen of vliegen. John of Paul. Carlo of Irene. Kwik, Kwek of Kwak. Peter R. de Vries of je moeder. En dan nu, voor de eeuwigheid, ongeacht hoeveel dooien er ook gaan vallen, het enige echte definitieve, allesomvattende en juridisch bindende en in de roze grondwet vastgespijkerde antwoord op 's werelds belangrijkste en meest polarisatiegevoelige keuze van 't moment, waarbij de meeste stemmen gelden:

U MOET KIEZEN Corona: Het is maar een griepje

ALLEMAAL NAAR DE SCHUILKELDERS



