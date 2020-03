De faalfabriek is back in town

Goedemorgen daar zijn we weer met een contemporaine aflevering van ons historisch feuilleton UWV: Kroniek van een faalfabriek. Vandaag praat de Kamer met minister Koolmees en staatssecretaris Van Ark over de uitvoering van de sociale zekerheid en als u in de afgelopen 25 afleveringetjes iets hebt geleerd, dan is het wel dat het met die uitvoering naatje pet gaat. Twaalf jaar geleden was het één grote puinzooi, en in de tussentijd heeft NIEMAND die puinzooi opgeruimd. Vandaar dat onze database doctor René Veldwijk met zijn twitternaald klaarzit om alle opgeblazen UWV-onzin van Koolmees & Van Ark door te prikken. Inlezen kan daarrr, livestream&tweets na de breek.