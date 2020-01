Zo. Hier pakken we even chips, bier, nootjes en een heel erg groot kladblok bij. De Tweede Kamer gaat technisch gebrieft worden over de ICT van het UWV. U kent de ICT van het UWV van Polen die zich helemaal het schompes frauderen, veroordeelde criminelen die een vergoeding krijgen voor hun verblijf bij Hotel de Staat, databanken die bank noch data bevatten en topmannen die zich uit angst, onkunde en beroepsdeformatie verschuilen achter topmannentaalclichés. En u kent de falende ICT van het UWV ook uit ons onvolrpezen feitenfeuilleton UWV: Kroniek van een faalfabriek. Nou dat treft. Database doctor René Veldwijk, de schrijver van die almaar uitdijende dijenkletser tranentrekker heeft ons beloofd live zijn commentaar over de briefing te twitteren. Stream & commentaar na de breek.

UPDATE - We worden genoemd!